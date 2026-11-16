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Lohnende Carlo Gavazzi-Investition?

SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Carlo Gavazzi-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
182.00 EUR 1.00 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Carlo Gavazzi-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 322,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Carlo Gavazzi-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,311 Carlo Gavazzi-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,04 CHF, da sich der Wert einer Carlo Gavazzi-Aktie am 13.11.2026 auf 174,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,96 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich jüngst auf 123,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Carlo Gavazzi Analysen

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Datum Rating Analyst
25.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
23.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
08.07.10 Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10 Vontobel Research
24.06.10 Carlo Gavazzi "hold" Vontobel Research

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