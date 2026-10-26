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Lukrativer Carlo Gavazzi-Einstieg?

SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
172.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Carlo Gavazzi-Papier bei 255,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,392 Carlo Gavazzi-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 64,71 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Anteils am 23.10.2026 auf 165,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,29 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Carlo Gavazzi zuletzt 117,37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
23.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
08.07.10 Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10 Vontobel Research
24.06.10 Carlo Gavazzi "hold" Vontobel Research

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