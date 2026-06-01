SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet

Carlo Gavazzi-Anlage unter der Lupe

Vor Jahren Carlo Gavazzi-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.06.2021 wurden Carlo Gavazzi-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 234,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,274 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Anteile wären am 05.06.2026 641,03 CHF wert, da der Schlussstand 150,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 35,90 Prozent.

Carlo Gavazzi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 106,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net