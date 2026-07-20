SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Carlo Gavazzi-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Carlo Gavazzi-Anteile an diesem Tag 362,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hat, hat nun 27,624 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 153,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.226,52 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 57,73 Prozent verkleinert.
Carlo Gavazzi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 108,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Carlo Gavazzi Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.10
|Carlo Gavazzi hold
|Vontobel Research
|23.11.10
|Carlo Gavazzi hold
|Vontobel Research
|08.07.10
|Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10
|Vontobel Research
|24.06.10
|Carlo Gavazzi "hold"
|Vontobel Research