Performance im Blick

Investoren, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Carlo Gavazzi -Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 255,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,922 Carlo Gavazzi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 666,67 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Anteils am 20.11.2026 auf 170,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,33 Prozent verringert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carlo Gavazzi

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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