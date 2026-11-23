SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Carlo Gavazzi-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 255,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,922 Carlo Gavazzi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 666,67 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Anteils am 20.11.2026 auf 170,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,33 Prozent verringert.
Am Markt war Carlo Gavazzi jüngst 120,74 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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