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SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
169.00 EUR 1.00 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Carlo Gavazzi-Papier statt. Zum Handelsende stand das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag bei 319,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,348 Carlo Gavazzi-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 5.078,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,22 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 114,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
23.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
08.07.10 Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10 Vontobel Research
24.06.10 Carlo Gavazzi "hold" Vontobel Research

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