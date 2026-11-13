SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Langfristige Performance

13.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Cembra Money Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Cembra Money Bank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 63,45 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,576 Cembra Money Bank-Aktien. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Anteile wären am 12.11.2026 134,83 CHF wert, da der Schlussstand 85,55 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 34,83 Prozent gleich.

Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,51 Mrd. CHF gelistet. Cembra Money Bank-Anteile wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net