SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentables Cembra Money Bank-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Cembra Money Bank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cembra Money Bank-Aktie 63,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 157,480 Cembra Money Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 13.795,28 CHF wert. Mit einer Performance von +37,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 2,54 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Anteils fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Die Cembra Money Bank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net