Langfristige Anlage

Wer vor Jahren in Cembra Money Bank eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 93,65 CHF wert. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106,781 Cembra Money Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.894,82 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 26.11.2026 auf 83,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,05 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung von 2,42 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net