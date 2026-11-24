Frühe Investition

Investoren, die vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an diesem Tag bei 17,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57,143 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 305,14 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteils am 23.11.2026 auf 5,34 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,49 Prozent eingebüßt.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 416,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net