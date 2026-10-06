SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Performance

06.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag 41,75 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,395 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14,04 CHF, da sich der Wert einer Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie am 05.10.2026 auf 5,86 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,96 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 484,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net