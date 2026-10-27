DAX 25.448 +0,1%ESt50 6.122 +0,1%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1144 -0,3%Öl 115,1 -0,7%Gold 4.011 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance unter der Lupe

SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.75 EUR -0.05 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2023 wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 19,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,102 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers auf 5,48 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,96 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 72,04 Prozent.

Der Börsenwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 447,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netSPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.netSIX-Handel SPI eröffnet kaum bewegt
finanzen.netSPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen
Werbung - Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netSPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.netSPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.