SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 27.10.2023 wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 19,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,102 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers auf 5,48 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,96 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 72,04 Prozent.
Der Börsenwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 447,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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