SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel wäre eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr heute wert

Cham Swiss Properties-Investment

So viel Geld hätte ein Investor jetzt, wenn er vor Jahren bereits in Cham Swiss Properties investiert hätte.

Vor 1 Jahr wurde das Cham Swiss Properties-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Cham Swiss Properties-Aktie letztlich bei 23,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,329 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (23,10 CHF), wäre das Investment nun 100,00 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 100,00 CHF entspricht einer negativen Performance von Prozent.

Der Cham Swiss Properties-Wert an der Börse wurde auf 1,13 Mrd. CHF beziffert. Am 12.06.2020 wagte die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Papiers belief sich damals auf 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net