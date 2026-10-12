SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Rentabler Comet-Einstieg?

12.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Comet-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,261 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 354,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.988,74 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 298,87 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Comet zuletzt 2,76 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net