SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Comet-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,261 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 354,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.988,74 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 298,87 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Comet zuletzt 2,76 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Comet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Comet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen