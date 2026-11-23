Profitable Comet-Investition?

Das wäre der Verdienst eines frühen Comet-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comet-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Comet-Anteile bei 233,20 CHF. Bei einem Comet-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,288 Comet-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.192,97 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 20.11.2026 auf 278,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,30 Prozent vermehrt.

Am Markt war Comet jüngst 2,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net