DAX 25.385 +0,8%ESt50 6.093 +0,4%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,63 -1,1%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.688 +0,7%Euro 1,1206 -0,0%Öl 115,0 -1,5%Gold 4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative Comet-Anlage?

SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comet Holding AG
362.60 EUR -0.80 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen

Am 26.10.2023 wurden Comet-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Comet-Anteile an diesem Tag bei 176,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Comet-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,568 Comet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 188,54 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 23.10.2026 auf 332,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,54 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Comet betrug jüngst 2,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Comet Aktie News

Werbung

Comet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Comet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.08.12 Comet buy Vontobel Research
25.07.12 Comet buy Vontobel Research
14.06.12 Comet buy Vontobel Research
01.12.11 Comet buy Vontobel Research
20.09.11 Comet buy Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.