SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 26.10.2023 wurden Comet-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Comet-Anteile an diesem Tag bei 176,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Comet-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,568 Comet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 188,54 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 23.10.2026 auf 332,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,54 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Comet betrug jüngst 2,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Comet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Comet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen