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Lukrative Comet-Anlage?

SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Comet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comet Holding AG
326.40 EUR -3.00 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Comet-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 194,30 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Comet-Aktie investierten, hätten nun 0,515 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 306,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 157,90 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,90 Prozent angewachsen.

Alle Comet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.12 Comet buy Vontobel Research
25.07.12 Comet buy Vontobel Research
14.06.12 Comet buy Vontobel Research
01.12.11 Comet buy Vontobel Research
20.09.11 Comet buy Vontobel Research

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