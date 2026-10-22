SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen

Compagnie Financiere Tradition-Anlage

22.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Compagnie Financiere Tradition-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 142,968 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 35.813,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 250,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 258,13 Prozent vermehrt.

Compagnie Financiere Tradition markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net