Rentabler Compagnie Financiere Tradition-Einstieg?

Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Compagnie Financiere Tradition-Anteile 71,28 CHF wert. Bei einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,403 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Compagnie Financiere Tradition-Papiers auf 250,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 350,72 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 250,72 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 1,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net