SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Compagnie Financiere Tradition-Anteile 71,28 CHF wert. Bei einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,403 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Compagnie Financiere Tradition-Papiers auf 250,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 350,72 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 250,72 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 1,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Compagnie Financiere Tradition
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Compagnie Financiere Tradition
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen