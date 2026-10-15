SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Compagnie Financiere Tradition-Aktie statt. Der Schlusskurs des Compagnie Financiere Tradition-Papiers betrug an diesem Tag 109,35 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,145 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.299,87 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Anteils am 14.10.2026 auf 251,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 129,99 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 1,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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