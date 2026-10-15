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SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
COSMO Pharmaceuticals N.V.
54.40 EUR 1.50 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen

COSMO Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das COSMO Pharmaceuticals-Papier bei 37,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 266,667 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 49,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.200,00 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 32,00 Prozent.

Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 842,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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