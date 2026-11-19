Langfristige Investition

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals -Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,50 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,986 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (55,50 CHF), wäre das Investment nun 776,22 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,38 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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