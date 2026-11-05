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Rentabler COSMO Pharmaceuticals-Einstieg?

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
COSMO Pharmaceuticals N.V.
65.60 EUR 0.30 EUR 0.46 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen COSMO Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 64,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 155,521 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.346,81 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 04.11.2026 auf 60,10 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,53 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 987,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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