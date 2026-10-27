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Rentables CPH Group-Investment?

SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CPH Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CPH Group
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Das CPH Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die CPH Group-Anteile bei 28,92 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 345,782 CPH Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen CPH Group-Aktien wären am 26.10.2026 19.847,86 CHF wert, da der Schlussstand 57,40 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 98,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CPH Group belief sich zuletzt auf 344,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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