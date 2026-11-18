Dätwyler-Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dätwyler-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 131,50 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 76,046 Dätwyler-Papiere. Die gehaltenen Dätwyler-Papiere wären am 17.11.2026 10.022,81 CHF wert, da der Schlussstand 131,80 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 0,23 Prozent.

Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2,29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net