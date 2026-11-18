SPI-Papier Dätwyler-Aktie: Hätte sich eine Dätwyler-Anlage von vor 10 Jahren gerechnet?
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dätwyler-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 131,50 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 76,046 Dätwyler-Papiere. Die gehaltenen Dätwyler-Papiere wären am 17.11.2026 10.022,81 CHF wert, da der Schlussstand 131,80 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 0,23 Prozent.
Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2,29 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dätwyler
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dätwyler
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen