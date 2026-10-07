SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable Dätwyler-Anlage?

07.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Dätwyler-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Dätwyler-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 172,80 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,870 Dätwyler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.511,57 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 06.10.2026 auf 129,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 24,88 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net