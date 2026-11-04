SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Rentables DKSH-Investment?

04.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in DKSH-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DKSH-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,484 DKSH-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,09 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 03.11.2026 auf 76,90 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 14,09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 5,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net