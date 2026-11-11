SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Rentabler DKSH-Einstieg?

11.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in DKSH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit DKSH-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die DKSH-Aktie bei 55,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,986 DKSH-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.401,08 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Papiers am 10.11.2026 auf 77,90 CHF belief. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.401,08 CHF entspricht einer Performance von +40,11 Prozent.

Jüngst verzeichnete DKSH eine Marktkapitalisierung von 5,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net