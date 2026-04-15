SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DKSH von vor 10 Jahren verloren

Investmentbeispiel

Vor Jahren DKSH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das DKSH-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 61,20 CHF wert. Bei einem DKSH-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 163,399 DKSH-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.787,58 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Anteils am 21.04.2026 auf 59,90 CHF belief. Damit wäre die Investition um 2,12 Prozent gesunken.

DKSH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net