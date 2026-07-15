SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor 5 Jahren verloren

Lukrative DocMorris-Anlage?

17.07.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das DocMorris-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 161,51 CHF. Wer vor 5 Jahren 1.000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 6,192 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 10,71 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,31 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 93,37 Prozent.

Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 509,19 Mio. CHF. Das DocMorris-IPO fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines DocMorris-Anteils lag damals bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net