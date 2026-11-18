SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 211,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 47,281 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 279,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.215,13 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,15 Prozent.
Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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