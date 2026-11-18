Lohnende DOTTIKON ES-Investition?

Anleger, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 211,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 47,281 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 279,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.215,13 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,15 Prozent.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net