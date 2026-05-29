SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 03.06.2023 wurden DOTTIKON ES-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 260,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,388 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 300,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.535,51 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,36 Prozent zugenommen.
DOTTIKON ES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,16 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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