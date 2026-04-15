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Profitable DOTTIKON ES-Investition?

SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

22.04.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in DOTTIKON ES eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DOTTIKON ES HOLDING AG
334,00 CHF -3,50 CHF -1,04%
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Vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,26 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 319,920 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (337,50 CHF), wäre die Investition nun 107.972,98 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 979,73 Prozent erhöht.

DOTTIKON ES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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