SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukratives DOTTIKON ES-Investment?

Investoren, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die DOTTIKON ES-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 245,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DOTTIKON ES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,407 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers auf 276,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,42 CHF wert. Mit einer Performance von +12,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte DOTTIKON ES einen Börsenwert von 3,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net