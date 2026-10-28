SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren eingebracht

DOTTIKON ES-Anlage im Blick

28.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren DOTTIKON ES-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Anteile betrug an diesem Tag 338,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,586 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.387,57 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 27.10.2026 auf 283,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,12 Prozent verringert.

Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 3,92 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net