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DOTTIKON ES-Anlage im Blick

SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren DOTTIKON ES-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DOTTIKON ES HOLDING AG
304.00 EUR 2.00 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen

Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Anteile betrug an diesem Tag 338,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,586 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.387,57 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 27.10.2026 auf 283,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,12 Prozent verringert.

Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 3,92 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
26.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
12.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
04.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
17.06.10 Dottikon "reduce" Vontobel Research

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