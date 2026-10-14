SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DOTTIKON ES-Investment

14.10.26 10:01 Uhr

Bei einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden DOTTIKON ES-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 310,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hat, hat nun 0,322 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 257,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,23 Prozent verringert.

DOTTIKON ES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,56 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net