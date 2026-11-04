SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Edisun Power Europe-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Edisun Power Europe-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 106,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,939 Edisun Power Europe-Papiere. Die gehaltenen Edisun Power Europe-Anteile wären am 03.11.2026 68,73 CHF wert, da der Schlussstand 73,20 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 31,27 Prozent.
Der Edisun Power Europe-Wert an der Börse wurde auf 83,79 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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