SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Edisun Power Europe-Investment von vor 5 Jahren verloren

Frühe Investition

11.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Edisun Power Europe-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Edisun Power Europe-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 122,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in Edisun Power Europe-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,197 Edisun Power Europe-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 603,28 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 10.11.2026 auf 73,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,67 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Edisun Power Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 84,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net