SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen

EMS-CHEMIE-Investment im Blick

22.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die EMS-CHEMIE-Aktie 599,50 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,167 EMS-CHEMIE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,37 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 21.10.2026 auf 895,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49,37 Prozent.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich jüngst auf 20,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net