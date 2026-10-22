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EMS-CHEMIE-Investment im Blick

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EMS-CHEMIE AG
955.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die EMS-CHEMIE-Aktie 599,50 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,167 EMS-CHEMIE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,37 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 21.10.2026 auf 895,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49,37 Prozent.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich jüngst auf 20,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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08.02.13 EMS-CHEMIE verkaufen Vontobel Research
16.11.12 EMS-CHEMIE reduce Vontobel Research
11.10.12 EMS-CHEMIE hold Vontobel Research
10.10.12 EMS-CHEMIE hold Vontobel Research
10.10.12 EMS-CHEMIE buy Sarasin Research

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