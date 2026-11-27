Rentabler Epic Suisse-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Epic Suisse-Investment verdienen können.

Die Epic Suisse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Epic Suisse-Aktie betrug an diesem Tag 83,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,196 Epic Suisse-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 100,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 0,48 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Epic Suisse belief sich zuletzt auf 935,73 Mio. CHF. Die Epic Suisse-Aktie wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Epic Suisse-Aktie auf 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net