SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Epic Suisse von vor einem Jahr rentiert?

Rentabler Epic Suisse-Einstieg?

30.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Epic Suisse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Epic Suisse-Aktie bei 83,60 CHF. Bei einem Epic Suisse-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,617 Epic Suisse-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.023,92 CHF, da sich der Wert eines Epic Suisse-Papiers am 29.10.2026 auf 83,80 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 10.023,92 CHF entspricht einer Performance von +0,24 Prozent.

Insgesamt war Epic Suisse zuletzt 938,68 Mio. CHF wert. Die Epic Suisse-Aktie ging am 25.05.2022 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Epic Suisse-Papiers auf 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net