SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Epic Suisse-Aktien gewesen.
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Vor 3 Jahren wurden Epic Suisse-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Epic Suisse-Aktie an diesem Tag 61,60 CHF wert. Bei einem Epic Suisse-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 162,338 Epic Suisse-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 13.896,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,96 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich zuletzt auf 948,86 Mio. CHF. Das Börsendebüt der Epic Suisse-Aktie fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Epic Suisse-Papier bei 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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