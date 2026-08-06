SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Flughafen Zürich-Investition

13.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Flughafen Zürich eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 151,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,601 Flughafen Zürich-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 1.537,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 233,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +53,80 Prozent.

Flughafen Zürich wurde am Markt mit 7,19 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net