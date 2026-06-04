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Flughafen Zürich-Investment im Blick

SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren abgeworfen

11.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Flughafen Zürich AG
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Heute vor 3 Jahren wurde das Flughafen Zürich-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Flughafen Zürich-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 170,40 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,869 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Flughafen Zürich-Aktie auf 226,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.329,81 CHF wert. Damit wäre die Investition 32,98 Prozent mehr wert.

Flughafen Zürich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,99 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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