SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Flughafen Zürich-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Flughafen Zürich-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 183,40 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,453 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 1.036,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 190,10 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,65 Prozent erhöht.
Alle Flughafen Zürich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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