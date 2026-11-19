Hochrechnung

Investoren, die vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.11.2025 wurden Flughafen Zürich-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Flughafen Zürich-Aktie betrug an diesem Tag 237,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,422 Flughafen Zürich-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 91,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 216,80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 8,60 Prozent gesunken.

Flughafen Zürich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net