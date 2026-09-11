SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor 5 Jahren verloren

Forbo International-Anlage im Blick

11.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Forbo International gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Forbo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1.946,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,051 Forbo International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,28 CHF, da sich der Wert einer Forbo International-Aktie am 10.09.2026 auf 959,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 50,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net