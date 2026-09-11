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Forbo International-Anlage im Blick

SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Forbo International gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Forbo International S.A. (N)
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Vor 5 Jahren wurden Forbo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1.946,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,051 Forbo International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,28 CHF, da sich der Wert einer Forbo International-Aktie am 10.09.2026 auf 959,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 50,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
12.11.12 Forbo International neutral Sarasin Research
06.11.12 Forbo International buy Vontobel Research
10.10.12 Forbo International buy Vontobel Research
09.10.12 Forbo International buy Vontobel Research
03.10.12 Forbo International neutral Sarasin Research

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