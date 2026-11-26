SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fundamenta Real Estate-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fundamenta Real Estate-Aktie bei 19,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,058 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 852,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,73 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fundamenta Real Estate eine Börsenbewertung in Höhe von 567,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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