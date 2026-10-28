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Langfristige Performance

SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Galenica eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galenica AG
94.65 EUR 0.70 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Galenica-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 67,05 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14,914 Galenica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.313,94 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 27.10.2026 auf 88,10 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.313,94 CHF, was einer positiven Performance von 31,39 Prozent entspricht.

Galenica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.02.13 Galenica verkaufen Vontobel Research
18.01.13 Galenica verkaufen Vontobel Research
03.12.12 Galenica reduce Vontobel Research
15.08.12 Galenica reduce Vontobel Research
14.08.12 Galenica neutral Sarasin Research

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