SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr bedeutet

Lohnender Galenica-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Galenica-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Galenica-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Galenica-Aktie bei 87,80 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 113,895 Galenica-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 9.601,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,99 Prozent verringert.

Galenica war somit zuletzt am Markt 4,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net